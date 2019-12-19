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حوادث

بعد تخديره.. سيدة تستعين بآخرين لسرقة أموال وسيارة مهندس في النزهة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:09 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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كتب محمد صبري
استعانت سيدة بـ 2 آخرين لسرقة أموال وسيارة مهندس، بعد أن وضعوا مخدرًا له ليفقد الوعي، وتمكنوا من السرقة ولاذوا بالهرب، إلى أن تم ضبطهم، تمت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة.

وتلقى المقدم محمد جهاد، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغًا من مستشفى خاص باستقبالها مهندس بشركة (مصاب بغيبوبة سكر)، ولا يمكن استجوابه. 

بالانتقال والفحص تم التقابل مع مسئول مبيعات بذات الشركة محل عمل المصاب وقرّر بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من زوجة المصاب وقررت له بعدم عودته لمسكنه عقب انتهاء عمله بالشركة بتاريخ امس وغلق هاتفة المحمول فتوجه لمحل عمله وفور وصوله عثر على المصاب فى حالة إغماء وفقدان الوعي وقام بنقله للمستشفى. 

وتبين عدم تواجد السيارة ملك المصاب وهاتفه المحمول، وحافظة نقوده , متعلقاته الشخصية. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل عمل المصاب أمكن التوصل إلى مشاهدة لـ 3 أشخاص حال خروجهم من الشركة. 

وتبين أنهم سائق وسيدتان تم ضبطهم، وقررت احدى السيدتان بسابقة تعرفها على المجنى عليه إبان عملها بسنتر تجاري فرع العبور ونظرًا لمرورها بضائقة مالية اختمرت في ذهنها فكرة سرقته بالاشتراك مع زوجها والمتهمة الأخرى. 

وفي سبيل ذلك توجهت لمقر الشركة وأثناء ذلك حضر المتهمان وقاموا بإجباره على احتساء أمبول مخدر، وعقب فقدانه الوعي استولوا منه على مبلغ مالي 8500 جنيه وسيارته وهاتفة المحمول ولاذوا بالفرار. 

تم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول ومبلغ مالي 6300 جنيه المستولى عليهما، واقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتصرفهم في السيارة المستولى عليها بالبيع لأحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالي 10.000 جنيه.
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