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محافظات

بسبب التزويغ.. إحالة 167 من الموظفين والأطباء للتحقيق في البحيرة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:20 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
قرر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة إحالة ١٦٧ موظفا وطبيبا وممرضا بمستشفي أبو حمص المركزي والوحدات الصحية والجمعية الزراعية (أبو حمص -الرحمانية - ايتاي البارود) للتحقيق لتركهم العمل خلال المواعيد الرسمية.

وأكد المحافظ استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مشددا على عدم قبوله أي تقصير، خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك عقب قيام نائب رئيس مركز ومدينة أبو حمص واللجنة المشكلة من الرقابة والمتابعة بالمركز بزيارة عدد من المنشآت الصحية، حيث تم إحالة (98 طبيبا وممرضا وعاملا بمستشفى أبوحمص المركزي - 35 طبيبا وممرضا وعاملا بمستشفي دمسنا التخصصي للأطفال - ٢ من العاملين بالوحدات الصحية بجواد حسني ودير أمس) للتحقيق، لتركهم العمل خلال مواعيد العمل الرسمية، ولعدم الانضباط الإدارى.

وأيضا أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها وحدات الرقابة والمتابعة بمركزى "الرحمانية - ايتاي البارود" عن إحالة 19 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية منية سلامة بمركز الرحمانية للتحقيق، لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية والعدد يتجاوز نسبة 75% من قوة العاملين بالوحدة وإحالة 3 من العاملين بالجمعية الزراعية بقرية منية سلامة بالرحمانية للتحقيق، لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية بالإضافة إلى إحالة 10 من العاملين بوحدة طب الأسرة بالتوفيقية والوحدة الصحية بقرية صفط خالد بمركز إيتاي البارود لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني.
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