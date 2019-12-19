جوجل تعمل على دمج خدمة Tasks في تطبيق التقويم

تعمل شركة جوجل "Google" الأمريكية، حاليًا على دمج خدمة وتطبيق المهام Tasks مع تطبيق التقويم التابع لها، وفقا لما ذكره موقع "android police" التقني.



ويبدو أن خدمة Tasks للمهام التي تقدمها جوجل كانت تقترب من نهايتها، الا أن الشركة الأمريكية قررت في العام الماضي، بث حياة جديدة فيها وأطلقت تطبيقًا على هواتف أندرويد Android مخصصًا للخدمة.



وعلى الرغم من أن التطبيق قد تلقى بعض الإضافات الهامة خلال الأشهر الماضية، إلا أنه لا يمكنك أبدًا إضافة مهام مباشرة من تطبيق تقويم جوجل (هذا ممكن جزئيًا فقط على الويب في الوقت الحالي)، لكن أحدث تقرير الصادر من موقع المطورين xda-developers كشف عن الدمج بين مزايا التطبيقين في أحدث إصدار من التقويم والذي يحمل رقم 2019.47.2.



وبمجرد تشغيل الميزة، سيرى المستخدم خيار "مهمة" جديد متداخل خلف زر الإضافة في الركن الأيمن السفلي من واجهة التقويم، وبالضغط فوقه سيلاحظ أن إنشاء المهام يعمل تمامًا مثل إنشاء أحداث التقويم، وسيتمكن المستخدم من إضافة عنوان وتفاصيل واختيار وقت استحقاق المهمة، وفي أي قائمة يجب أن تظهر، مع تحديد الفاصل الزمني للتكرار عند الرغبة في ذلك.



وستظهر المهمة بعد ذلك في جدول أعمالك مثل أي حدث آخر، مع وجود رمز Tasks صغير يميزه عن الإدخالات الأخرى، وهنا يمكنك تغيير اللون وصوت الإشعار إذا أردت.



ونظرًا لأن مهام تقويم جوجل تعمل جيدًا بالفعل في حالة ما قبل هذا الإصدار، فمن المحتمل ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى تقلب جوجل رمز التبديل وتطرح الميزة لأول المستخدمين، وقد يساعد ذلك في استخدام إصدار حديث من التطبيق، لذا تأكد من تنزيل التطبيق عبر متجر Play Store أو APK Mirror.