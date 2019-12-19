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رياضة

وزير الرياضة يبحث مع "حطب" استعدادات طوكيو 2020.. ولجنة لإدارة رفع الأثقال

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:22 م
صدى البلد
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ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية. وتناول اللقاء الاستعدادات الفنية والإدارية والمتطلبات المالية المتعلقة بجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020 .

كما تناول اللقاء بحث الآليات القانونية والإدارية الخاصة بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وذلك في ضوء تحويل المجلس السابق وجميع المعنيين بملف رفع الأثقال إلى النيابة العامة للتحقيق في شأن واقعة وقف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية.

ومن جانبه شدد وزير الرياضة على أهمية المتابعة الدورية لكافة الاستعدادات وتلبية متطلبات الاتحادات الرياضية وخاصة المتعلقة منها بالجوانب الفنية والإدارية قبيل انطلاق المنافسات الأوليمبية.

وأشار الى أن الوزارة استكملت كافة إجراءاتها الخاصة بتحويل ملف رفع الأثقال للنيابة العامة لمحاسبة جميع المقصرين من خلال جهات التحقيق المعنية أخذًا بعين الاعتبار ضرورة متابعة الاتحادات لتلافى أي تقصير قد يسبب أية مشكلات تعترى سبيل المشاركة المصرية بالمنافسات الدولية وخاصة الاوليمبية منها.
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