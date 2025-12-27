محافظ أسيوط: فتح لجان في اليوم الأول لجولة الإعادة بالدائرة الثالثة الملغاة وسط استعدادات كاملة

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في موعدها صباح اليوم، مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تأتي استكمالًا لإعادة الإجراءات الانتخابية التي سبق إجراؤها بالدائرة الثالثة، عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائجها، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة الحالية تمثل المرحلة النهائية من العملية الانتخابية لاختيار ممثلي الدائرة وفق القواعد الدستورية والقانونية المنظمة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لفتح اللجان من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق، حيث أشار إلى أن اللجان فتحت أبوابها في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، بالإضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة، دون رصد أي معوقات، ووفق المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتظام وسلامة التصويت

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير بيئة انتخابية مناسبة، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تجرى تحت إشراف قضائي كامل، مع تأمين شامل من مديرية الأمن لضمان انتظام وسلامة التصويت داخل جميع المقار الانتخابية.

التعامل الفوري مع أي مستجدات

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، مع ربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، والمتابعة اللحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو شكاوى خلال فترة التصويت.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والإنارة والتهوية، وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب توفير مقاعد انتظار ومستلزمات الدعم اللوجستي، ومراعاة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر عملية الإدلاء بالأصوات.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام بين جميع المرشحين، وتقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.