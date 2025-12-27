قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: فتح لجان في اليوم الأول لجولة الإعادة بالدائرة الثالثة الملغاة وسط استعدادات كاملة

غرفة عمليات محافظة أسيوط
غرفة عمليات محافظة أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في موعدها صباح اليوم، مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تأتي استكمالًا لإعادة الإجراءات الانتخابية التي سبق إجراؤها بالدائرة الثالثة، عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائجها، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة الحالية تمثل المرحلة النهائية من العملية الانتخابية لاختيار ممثلي الدائرة وفق القواعد الدستورية والقانونية المنظمة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لفتح اللجان من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق، حيث أشار إلى أن اللجان فتحت أبوابها في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، بالإضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة، دون رصد أي معوقات، ووفق المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتظام وسلامة التصويت

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير بيئة انتخابية مناسبة، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تجرى تحت إشراف قضائي كامل، مع تأمين شامل من مديرية الأمن لضمان انتظام وسلامة التصويت داخل جميع المقار الانتخابية.

 التعامل الفوري مع أي مستجدات

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، مع ربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، والمتابعة اللحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو شكاوى خلال فترة التصويت.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والإنارة والتهوية، وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب توفير مقاعد انتظار ومستلزمات الدعم اللوجستي، ومراعاة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر عملية الإدلاء بالأصوات.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام بين جميع المرشحين، وتقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

أسيوط اللجان الانتخابية الدائرة الثالثة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

اذا قلته يتحقق ما تريده

دعاء إذا قلته يتحقق ما تريده قبل النوم.. بـ11 كلمة تعيش أجمل أحلامك

ترشيحاتنا

ياسمين الجندي، استشاري العلاقات الأسرية

استشاري علاقات أسرية: السلام النفسي لايعني غياب المشكلات بل حسن التعامل معها

صورة أرشيفية

وكيل «بحوث المحاصيل الحقلية»: المختبر الحي لسلسلة قيمة القمح يجمع كل الشركاء لزيادة الإنتاجية وحل المشكلات من الحقل للمستهلك

صورة أرشيفية

من رمضان للكريسماس.. أسرار أسعار الزينة في الأسواق المصرية

بالصور

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد