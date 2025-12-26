قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة لنهاية ديسمبر وأمطار تلطف الكريسماس
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بـ القوصية غرب في أسيوط
تاريخ المواجهات وترتيب المجموعة.. مباراة نارية بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لتوزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

متابعة مستمرة لتوزيع الأسمدة بأسيوط
متابعة مستمرة لتوزيع الأسمدة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، وحرصًا على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في مواعيدها وبالأسعار المقررة.

توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، تواصل جهودها في التوجيه والمتابعة الميدانية لأعمال توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية، وذلك بحضور المهندس مصطفى صالح، مدير عام إدارة شؤون التعاون الزراعي بالمديرية، وفي إطار الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية الصرف.

وأشار المحافظ إلى أن جولة المتابعة شملت عددًا من الجمعيات الزراعية التعاونية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف التأكد من انتظام صرف المقررات السمادية للمزارعين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل دقة وشفافية، ومنع أي ممارسات خاطئة قد تضر بحقوق المزارعين.

وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر على ضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة لصرف الأسمدة، والتيسير على المزارعين، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم بما يخدم العملية الزراعية ويرفع من كفاءة الإنتاج، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الزراعية باعتبارها حلقة الوصل الأساسية بين الدولة والمزارع.

كما أكد المحافظ على التشديد في متابعة عملية صرف الأسمدة من قبل مديري الإدارات الزراعية، مع الالتزام الكامل بالأسعار المحددة من وزارة الزراعة وعدم تجاوزها تحت أي ظرف، محذرًا من أن أي مخالفة للتعليمات ستُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية دون تهاون.

وأوضح أنه تم التأكيد خلال الجولة على ضرورة تعليق لافتة إرشادية (بانر) داخل كل جمعية زراعية موضح بها السعر الرسمي للأسمدة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وحتى يكون المزارع على دراية كاملة بحقوقه، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وأضاف محافظ أسيوط أنه لا يتم استلام أي سيارة أسمدة إلا بعد التأكد من استلام الكميات كاملة وعدّها ومطابقتها للأوراق المرسلة وكارت السيارة، مع التشديد على عدم صرف أي مقررات سمادية لأي مزارع إلا من خلال كارت الفلاح، لضمان إحكام الرقابة ومنع أي تلاعب.

وفي ختام تصريحاته، أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم الفلاح الأسيوطي، ومتابعة منظومة الزراعة بكافة محاورها، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين بالمحافظة.

أسيوط القطاع الزراعي دعم المزارعين مستلزمات الإنتاج الإنتاج الزراعي توزيع الأسمدة الجمعيات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

ترشيحاتنا

للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي " عيد النصر ال69" محافظ بورسعيد يستقبل وزراء الأوقاف و التعليم العالي ومفتي الديار

الاحتفال بعيد النصر.. محافظ بورسعيد يستقبل وزيري الأوقاف والتعليم العالي والمفتي

قافلة طبية ببني سويف

قافلة طبية مجانية تُقدم أكثر من 3100 خدمة لأهالي قرية تزمنت الشرقية

رئيس مركز أبوتيج يتابع أعمال قافلة طبية نزلة كعب

محافظ أسيوط: استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد