محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لتوزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة، وحرصًا على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في مواعيدها وبالأسعار المقررة.

توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، تواصل جهودها في التوجيه والمتابعة الميدانية لأعمال توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية، وذلك بحضور المهندس مصطفى صالح، مدير عام إدارة شؤون التعاون الزراعي بالمديرية، وفي إطار الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية الصرف.

وأشار المحافظ إلى أن جولة المتابعة شملت عددًا من الجمعيات الزراعية التعاونية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف التأكد من انتظام صرف المقررات السمادية للمزارعين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل دقة وشفافية، ومنع أي ممارسات خاطئة قد تضر بحقوق المزارعين.

وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر على ضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة لصرف الأسمدة، والتيسير على المزارعين، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم بما يخدم العملية الزراعية ويرفع من كفاءة الإنتاج، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الزراعية باعتبارها حلقة الوصل الأساسية بين الدولة والمزارع.

كما أكد المحافظ على التشديد في متابعة عملية صرف الأسمدة من قبل مديري الإدارات الزراعية، مع الالتزام الكامل بالأسعار المحددة من وزارة الزراعة وعدم تجاوزها تحت أي ظرف، محذرًا من أن أي مخالفة للتعليمات ستُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية دون تهاون.

وأوضح أنه تم التأكيد خلال الجولة على ضرورة تعليق لافتة إرشادية (بانر) داخل كل جمعية زراعية موضح بها السعر الرسمي للأسمدة، تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وحتى يكون المزارع على دراية كاملة بحقوقه، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وأضاف محافظ أسيوط أنه لا يتم استلام أي سيارة أسمدة إلا بعد التأكد من استلام الكميات كاملة وعدّها ومطابقتها للأوراق المرسلة وكارت السيارة، مع التشديد على عدم صرف أي مقررات سمادية لأي مزارع إلا من خلال كارت الفلاح، لضمان إحكام الرقابة ومنع أي تلاعب.

وفي ختام تصريحاته، أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم الفلاح الأسيوطي، ومتابعة منظومة الزراعة بكافة محاورها، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين بالمحافظة.