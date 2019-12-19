قرقاش: متانة العلاقات السعودية المصرية جسدتها مراسلات الرئيس السيسي والملك سلمان

ثمن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الخميس، تبادل الرسائل بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، والرئيس عبدالفتاح السيسي.



وكتب قرقاش على حسابه بموقع "تويتر": "رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيدا وترسيخا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب".



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان عصام بن سعيد سلم رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدًا الطابع الخاص والأخوي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.



كما أعرب الرئيس في هذا الصدد عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلًا عن تدعيم أواصر التضامن العربي.