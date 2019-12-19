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لصحة طفلك.. 4 فيتامينات وأطعمة تساعده على النمو السليم .. تعرفي عليها

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:36 م
صحة الطفل
صحة الطفل
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حياة عبد العزيز
يحتاج الطفل أن يتناول اطعمة صحية حتى ينمو بطريقة سليمة، كما ان هناك فيتامينات عديدة تساعد في تكوين بناء الجسم بطريقة صحية.

تعرفي على ابرز الفيتامينات التي يحتاجها الطفل، والاطعمة الصحية، وفقًا لموقع "kidshealth".

فيتامين أ

يلعب فيتامين أ دورًا هامًا في صحة الطفل، فإنه المسئول عن صحة العين، وتقوية النظر، كما انه يساعد على مكافحة الالتهابات، من خلال تعزيز جهاز المناعة بالجسم، وينصح الأطباء بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ وتعد من أبرزها الفاكهة، والبطاطا، والكرنب، والسبانخ، واللفت.

فيتامين ب

يساعد فيتامين ب في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويعمل على تعزيز صحة جهاز المناعة، وتتمثل في الأطعمة المأكولات البحرية، والحبوب مثل القمح والشوفان، والدواجن ومنتجات الألبان، والفول.

فيتامين سي

يحافظ فيتامين سي على انسجة جسم الطفل، كما أنه يعزز من صحة العظام واللثة، والأوعية الدموية، كما انه يمنع الاصابة بهشاشة العظام، ويوصي الأطباء بتناول بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والفراولة والكيوي، والكرنب والطماطم والفلفل الأحمر.

فيتامين د

يعد فيتامين د من الفيتامينات الهامة لـ صحة الطفل، لمساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم، كما أنه من الضروري التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر لاستمداد منه فيتامين د، كما انه يوجد في بعض الأطعمة مثل السمك وصفار البيض، والكبدة.
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