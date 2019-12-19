أستاذ هندسة .. 7 معلومات عن حسان دياب رئيس وزراء لبنان الجديد





وفيما يلي ابرز المعلومات عن شخصية وحياة دياب :



- حسان دياب من مواليد 6 يناير 1959، شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي في 13 يونيو 2011.

- ولد حسان في بيروت، وهو متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.

- يحمل المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.

- انضم حسان إلى الجامعة الأمريكية في بيروت في 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة.

- يمتلك أكثر من 120 منشورا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات، وأشرف على العديد من أطروحات الماجستير.

- شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.

- في عام 2006، عين في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.



كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.