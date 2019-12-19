أستاذ هندسة .. 7 معلومات عن حسان دياب رئيس وزراء لبنان الجديد

كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.
- حسان دياب من مواليد 6 يناير 1959، شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي في 13 يونيو 2011.
- ولد حسان في بيروت، وهو متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.
- يحمل المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.
- انضم حسان إلى الجامعة الأمريكية في بيروت في 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة.
- يمتلك أكثر من 120 منشورا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات، وأشرف على العديد من أطروحات الماجستير.
- شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.
- في عام 2006، عين في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.
وفيما يلي ابرز المعلومات عن شخصية وحياة دياب :
- حسان دياب من مواليد 6 يناير 1959، شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي في 13 يونيو 2011.
- ولد حسان في بيروت، وهو متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.
- يحمل المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.
- انضم حسان إلى الجامعة الأمريكية في بيروت في 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة.
- يمتلك أكثر من 120 منشورا في مجلات علمية دولية ومؤتمرات، وأشرف على العديد من أطروحات الماجستير.
- شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.
- في عام 2006، عين في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.