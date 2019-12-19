سر المطاعم.. طريقة تتبيلة الفراخ المشوية في الفرن



طريقة التحضير

ننظّف الفراخ وذلك من خلال نزع الجلد، ومن ثمّ غسلها جيّدًا بالماء البارد. نفرك الفراخ بالقليل من الملح، ومن ثمّ نغسلها بالماء البارد. نجهّز البهارات والتوابل الجافة، ومن ثمّ نخلطها معًا في وعاء صغير.





نضع الفراخ في وعاء ويفضّل أن يكون من النوع الزجاجي أو أيّ مادّة لا تتفاعل مع الحمضيات. نحضّر زيت الزيتون والخل والليمون، من ثمّ نخلط جيّدًا، بعد ذلك نضع الخليط على الفراخ ونفرك جيدًا حتى يتم تتبيل كل قطعة من الفراخ. نضع خليط البهارات الذي حضّرناه مسبقًا، ونفرك قطع الفراخ جيّدًا.

نُضيف الملح حسب الرغبة، ومن ثمّ نُضيف صوص البندورة، ونُعاود الخلط مجددًا. نغلّف الوعاء ونترك الفراخ في الثلّاجة لمدّة ثلاث ساعات قبل طهيه.

نضع الفراخ في صينيّة الفرن مع إضافة كمية قليلة من الماء. نضع فوق الفراخ طبقة من ورق الزبدة، ثمّ نغلّف الصينية بعد ذلك بورقة الألمنيوم، ونضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة.

نحمّر الوجه بعد النضج، ونُقدّم طبق الفراخ ساخنًا مع المقبّلات الخاصة مثل بابا غنوج، والبطاطا المقلية، ومن السلطات المفضّلة مع الفراخ المشوية هي سلطة الخضار المشكّلة، والسلطة التركية.

ملعقة كبيرة من معجون البندورة.