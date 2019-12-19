البحر الأحمر السينمائى يمول فيلم أربعون عامًا وليلة

يحرص مهرجان البحر الأحمر على دعم شباب السينمائيين المحليين عن طريق تصوير الفيلم الروائي الطويل «أربعون عامًا وليلة» للمخرج محمد الهليّل، ومن بطولة مشعل المطيري، وبتمويل من المهرجان الذي يقام بمدينة جدة في مارس القادم.



وفاز مشروعان للأفلام الروائية الطويلة بتمويل من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهما فيلم «شمس المعارف» لفارس قُدس، وفيلم «أربعون عامًا وليلة» محمد الهليّل، وبدأ في بدايات نوفمبر الماضي تصوير فيلم «شمس المعارف».



يذكر أن مخرج «أربعون عامًا وليلة» محمد الهليّل، من مواليد الأحساء عام 1997، وله عدة أفلام قصيرة، منها «ماطور، 300 كم»، وتتسم أعماله بالطرح الدرامي العميق، وحس السخرية الداكن، وتحقّق حضورًا لافتًا في المهرجانات العربية والإقليمية.



وكان مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أعلن في أغسطس الماضي، جائزتي إنتاج صندوق «تمهيد»، وتبلغ قيمتها نصف مليون دولار أمريكي لكل فيلم، والمشروعان الفائزان هما: «شمس المعارف» لفارس قُدس، و«أربعون عامًا وليلة».



وتقدم للمسابقة 24 مشروعًا، ومن المقرر أن يعرض الفيلمان الفائزان ضمن برنامج «تمهيد»، في الدورة الأولى من المهرجان المقرر عقدها في مارس 2020م.



و«صندوق تمهيد» مسابقة تطلقها مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي؛ لتهيئة أفلام سعودية روائية طويلة، وتنصّ شروط المسابقة على أن يكون السيناريو جاهزًا وقابلًا للإنتاج، وأن يكون السيناريو متعلّقًا بالسعودية، ومحوره قصة محلية أصيلة مكتوبة بطريقة مبتكرة، وأن يكون مكتوبًا لفيلم روائي طويل تتعدى مدته ستين دقيقة، كما يرتبط السيناريو بمخرج، في حال كان الكاتب ليس هو المخرج كما ورد في صحيفة عاجل الإلكترونية.