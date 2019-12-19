غلق معرض سيارات وضبط لحوم فاسدة.. رئيس حي النزهة يقود حملة انضباطية.. صور

قاد اللواء خالد عقل رئيس النزهة حملة انضباطية لرصد المخالفات ورفع الإشغالات تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، في إطار خطته المستمرة لمواجهة المخالفات.



وشملت الحملة تنفيذ القرار رقم 9560 لسنة 2019 إزالة سلم بالردود الامامى بالعقار 55 شارع جاد الحق بالشيراتون، علاوة على تنفيذ القرار رقم 7821 لسنة 2019 إزالة غرفة من الصاج بالفراغات الامامية تمت بمعرفة المخالف بالعقار8د شارع الستين بالشيراتون.



كما تم تنفيذ القرار رقم 7788 لسنة 2019 إزالة سلم معدنى بالفراغات الأمامية بالعقار8د شارع الستين بالشيراتون وتنفيذ القرار رقم 7822 لسنة 2019 إزالة زيادة مسطح البدروم بالعقار4شارع كمال حسن على، علاوة على إزالة فى المهد بمعرفة المخالفين بعدد3 عقارات بشارع الاوتوستراد تقسيم الماظة الشروع فى بناء غرف سطح بالمخالفة للترخيص والطيران المدنى وإيقاف الأعمال الجارية بدون ترخيص بالعقار17شارع عبد الحميد بدوي.



وأوضح عقل أنه تم أيضا إعادة غلق وتشميع معرض سيارات اوتو لاين 76شارع محمد فريد وإزالة أعمدة إنارة مخالفة وإعادة غلق وتشميع كافية فى 1شارع الخليفة المنصورى وإزالة التاندة الخشبية والسلالم ورفع الإشغالات منه، فضلا عن غلق وتشميع كافية وبلاي استيشن فى 49 مساكن التعاونيات لتحويل الشقة السكنية لنشاط مخالف وعمل فتحات وأابواب حديدية مخالفة للرسومات الهندسية ورفعها جميعا وإزالة الإعلان المخالف وإزالة السلالم الرخامية وإزالة إعلان بمحل بيوتي سنتر الماسة فى1شارع يحي شريف بدون ترخيص.



وخلال الحملة تم المرور على بعض المحال لفحص الأغذية حرصا على صحة المواطنين وذلك بمعرفة الطب البيطرى، أسفر المرور عن ضبط وإعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لتغيير الخواص والآخر مجهولة المصدر وغير صالحة شملت 8 كيلو جرام مقطعات فراخ وبرجر في مطعم شهير بعمارات مصر للتعمير، و5كيلو برجر وسجق ومقطعات صدور فراخ بمطعم في مساكن شيراتون المنطقة الرابعة.



كما تم إعدام 10 كيلو مفروم 2.400 كيلو حمام و 2.300 كيلو بانية، علاوة على 2.900 كيلو فراخ شيش و2.300كيلو كبدة فراخ في مطعم شهير في 12 صقر قريش، فضلا عن ضبط 2.8 لحوم فاسدة بمحل شهير في 8 شارع ابو بكر الصديق.



وأكد رئيس حي النزهة أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات التى تم التعامل معها وتطبيق القانون.



رافق رئيس الحي في الحملة ممثلو شرطة المرافق وقسم النزهة والاسكان والمحلات والإشغالات والطب البيطرى ومسئولى المربعات والإعلانات.