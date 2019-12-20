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حوادث

هنا العاصمة.. النشرة المرورية الصباحية على شوارع وميادين القاهرة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
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رامي المهدي
تشهد الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظة القاهرة سيولة مرورية على أغلب الأنحاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، لم تتلق أي بلاغات تفيد بوقوع حوادث أو مؤثرات على الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة.

وأشارت المصادر، إلى استقرار الحالة المرورية على كوبري 6 أكتوبر في القادم والمتجه من المناطق الشمالية ومدينة نصر والعباسية حتى مناطق وسط البلد ورمسيس والتحرير ونهاية بمناطق الزمالك والعجوزة.

كما يشهد طريق صلاح سالم استقرار في الحالة المرورية في القادم والمتجه من مناطق مطار القاهرة ومصر الجديدة إلى مناطق العباسية والقلعة ومصر القديمة.

وتستقر الحالة المرورية على طريق الأوتوستراد في القادم والمتجه من مناطق مدينة نصر إلى الطريق الدائري والمعادي ومدينة حلوان، لاسيما استقرار الحالة المرورية على طريق كورنيش النيل بالاتجاهين من شبرا مرورا بمناطق ماسبيرو والتحرير ووصولا لمناطق المعادي وحلوان.
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هنا العاصمة.. النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين القاهرة

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