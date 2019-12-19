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تعليم

المحمول والسماعات والشغب.. محظورات بلجان امتحانات الجامعات تؤدى للفصل

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:32 م
المحمول والسماعات
المحمول والسماعات والشغب.. محظورات بلجان امتحانات الجامعات ت
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كريم ناصر
بدأت عدد من الكليات على مستوى الجامعات المصرية امتحانات الفصل الدراسى الاول وأعلن عدد من الجامعات والمجلس الاعلى للجامعات بعض المحظورات خلال فترة الامتحانات، حيث تضع كل جامعة محظورات جديدة وفقا لسياستها و يجب على الطلاب الالتزام بها حتى لا يتعرضوا للمساءلة أو يحالوا لمجلس تأديبى .

ونسرد لكم مجموعة من هذه المحظورات التى لا تختلف من جامعة لأخرى .

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة .

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث و كل انواع السماعات التى تستخدم فى الغش .

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان .

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

11- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .
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