البحث العلمي تعلن برنامج دبلوماسية العلوم خلال يناير 2020 بالتعاون مع الهند

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى إطار التعاون العلمى مع المنظمات الخارجية تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج RIS-ITEC Programma on Science diplomacy ، حيث ينظم البرنامج كل من وزارة الخارجية الهندية وبرنامج نظم البحث والمعلومات للدول النامية الهندى.



ويتحمل المنظمون نفقات السفر والإقامة ومصروف جيب للمشاركين المقبولين، سيغطى البرنامج الموضوعات حول: العلوم، التكنولوجيا والابتكار ، حوكمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعاون بين الجنوب- الجنوب.



يتم التقدم الكترونيا على موقع البرنامج، كما يجب التقدم للسفارة الهندية بالمستندات المطلوبة.



ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع:



https://www.ris.org.in/itec-science-diplomacy