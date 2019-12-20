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تعليم

البحث العلمي تعلن برنامج دبلوماسية العلوم خلال يناير 2020 بالتعاون مع الهند

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى إطار التعاون العلمى مع المنظمات الخارجية تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج RIS-ITEC Programma on Science diplomacy ، حيث ينظم البرنامج كل من وزارة الخارجية الهندية وبرنامج نظم البحث والمعلومات للدول النامية الهندى.

ويتحمل المنظمون نفقات السفر والإقامة ومصروف جيب للمشاركين المقبولين، سيغطى البرنامج الموضوعات حول: العلوم، التكنولوجيا والابتكار ، حوكمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعاون بين الجنوب- الجنوب.

يتم التقدم الكترونيا على موقع البرنامج، كما يجب التقدم للسفارة الهندية بالمستندات المطلوبة.

ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع:

https://www.ris.org.in/itec-science-diplomacy
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