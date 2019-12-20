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برلمان

أمين عام مستقبل وطن بالجيزة: إستراتيجية الحزب هي خدمة المواطنين .. صور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:09 ص
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
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صدى البلد
عقد اليوم، النائب عادل ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، الاجتماع الأول لأمناء المراكز والأقسام لحزب مستقبل وطن الجيزة، وذلك بحضور أمين التنظيم النائب عبد الوهاب خليل والأمين المساعد المهندس أحمد قطب وعدد من أعضاء هيئة مكتب الجيزة لمناقشة إستراتيجية الحزب لعام ٢٠٢٠ الممثلة لإستراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠، بالإضافة إلى استماع أمين المحافظة للأمناء المراكز والأقسام ورؤيتهم المستقبلية والعمل على حل أي مشاكل تواجههم.

وأوضح "ناصر" أن إستراتيجية الحزب هي خدمة المواطنين بعدد من الفعاليات تتمثل في تنظيم قوافل طبيه وغذائيه للاهتمام بصحة المواطن وتوفير العلاج و الغذاء السليم للاطفال وقوافل لتوفير بطاطين في إطار تفعيل مبادرة شتاء دافئ وتنظيم معارض لمستلزمات العرائس والأجهزة المنزلية وتوفير أماكن للمراجعات المجانية للطلاب قبل موسم الامتحانات للمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطن.

بالإضافة لتوفير المعلومات للحصول على قروض ميسرة للسيدات والشباب لإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وتوفيرها لغير القادرين وتنظيم حفلات للأيتام و دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأكد أمين محافظة الجيزة على أهمية دور الحزب في التواجد في الشارع مع المواطنين ومتابعة مشاكل الجماهير ، منوها إلى أهمية سرعة الانتهاء من تشكيل المراكز والأقسام وسرعة تجهيز المقرات وتشكيل الوحدات الحزبية.
أمين عام مستقبل وطن بالجيزة: إستراتيجية الحزب هي خدمة المواطنين .. صور
أمين عام مستقبل وطن بالجيزة: إستراتيجية الحزب هي خدمة المواطنين .. صور
أمين عام مستقبل وطن بالجيزة: إستراتيجية الحزب هي خدمة المواطنين .. صور
أمين عام مستقبل وطن بالجيزة: إستراتيجية الحزب هي خدمة المواطنين .. صور
أمين عام مستقبل وطن بالجيزة: إستراتيجية الحزب هي خدمة المواطنين .. صور
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