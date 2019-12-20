الأهلي يعود للتدريبات دون راحة استعدادا للاتحاد السكندري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.



وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر استمرار التدريبات غدا؛ لضيق الوقت بين مباراة الإسماعيلي ومباراة الاتحاد السكندري المحدد لها الاثنين المقبل.



وحقق الفريق الأحمر فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتها أمس على استاد حرس الحدود بالمكس، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري العام.



أحرز هدف الأهلي وليد سليمان في الدقيقة 78، بعد أن تسلم عرضية من محمد هاني من الجبهة اليمنى، حولها برأسه قوية في شباك محمد مجدي، حارس مرمى الإسماعيلي. بهذا الفوز واصل الأهلي سلسلة انتصاراته المتتالية وتربعه على قمة الدوري برصيد 21 نقطة، محققا العلامة الكاملة من 7 مباريات، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13.

