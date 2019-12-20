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رياضة

معتز البطاوي: مباراة سيراميكا كليوباترا والسويس ديربي صعب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:13 ص
معتز البطاوي
معتز البطاوي
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ياسمين تيسير
أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا أن مباراة الفريق أمس أمام منتخب السويس كانت صعبة وقويه للغاية مشددا انه ديربي لا يستهان به .

وأضاف في تصريحات لـ قناة " صدي البلد " أنه حرين على ضياع نقطتين بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مشددا ان الفريق مازال امامه طريق طويل وشاق .

وتابع معتز أنه الفريق سيسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير الأداء وتحسينه .

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مع نظيره منتخب السويس التي أقيمت مساء أمس، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة، لمجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية "القاهرة والقناة"، برصيد ١٨ نقطة، بينما رفع منتخب السويس رصيده إلى ١١ نقطة.
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