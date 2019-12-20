AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لنقل وتوطين التكنولوجيا.. مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وجوان جو تكنوبارك.. تفاصيل‎

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:31 م
الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع وجوان جو تكنوبارك
Advertisements
كريم الخطيب
أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية .

ياتي ذلك في إطار إستراتيجية "الهيئة العربية للتصنيع" لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار, تم توقيع مذكرة للتفاهم مع شركة "جوان جو تكنوبارك" الكورية الجنوبية .

وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة تمت في ضوء إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتطوير منتجاتها وقدراتها التصنيعية بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة ,بالإضافة إلي صقل خبرات العاملين بها وفقا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة .

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تعزز فرص الإستثمار والتبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية وتتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين التكنولوجيا وفقا لمواصفات الجودة العالمية في مجالات السيارات متعددة الأغراض والأجهزة الإلكترونية المنزلية والصناعات الطبية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

اشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الي أن الهيئة تستهدف تلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة مع التوسع مستقبلا لفتح منافذ للتصدير لأفريقيا والمنطقة العربية.

من جانبه أشاد مسئولي شركة "جوان جو تكنوبارك "بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

معربين عن تطلعهم للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلي مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا, لتلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التراس: الرئيس السيسي وجه العربية للتصنيع بنقل وتوطين التكنولوجيا

تحالف تقوده العربية للتصنيع .. إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية.. تطبيق الدفع الإلكتروني.. تحديد عدد الركاب بكل رحلة ومتابعة الإيرادات.. وربط وسائل المراقبة الإلكترونية مع أي جهة أمنية

نشاط الرئيس السيسي وإطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية.. أبرز اهتمامات الصحف اليوم

بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وسيتي لتنفيذ التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية

بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع مع شركة سيتي للتكنولوجيا والاتصالات.. تنفيذ التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية وتطوير تكنولوجيا المعلومات للوزارات والجامعات

السيسي يشيد بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا العلمية في مصر .. صور

ترشيحاتنا

نجمة العشق الممنوع ..بيرين سات تصدم جمهورها بصور جريئة.. تفاصيل

إصابة مهاجم أسوان والأهلى السابق بقطع فى الرباط الصليبى

قال لى اغسلى وشك..ناهد السباعي تحكي عن أول لقاء مع مخرج إحكى يا شهرزاد

تذكرت أمي.. بكاء نائب كويتي سابق بعد عفو أميري

محمد صلاح يحلم بتحطيم رقم حسين الشحات في كأس العالم للأندية

مصر تعرقل أحلامه.. سفير إسرائيلي سابق بالقاهرة يفتح النار على أردوغان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمرور 8 سنوات على جريمة اغتصاب.. مفاجأة غريبة بعد اكتشاف الجاني

التحطيب لعبة الرجال بالصعيد..ارث الفراعنة الذى احتفل به اليونسكو وتعلمها رشدى أباظة..تبدأ بالفاتحة ولها كلمة سر وزي رسمي

هناكل إيه النهاردة.. مندي فراخ و طاجن سبانخ وسلطة جرجير.. وفواكه بالبشاميل والشيكولاتة