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مرأة

استشاري الصحة النفسية يقدم نصائح لتعامل الآباء مع اكتئاب الأبناء.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:31 م
التعامل مع اكتئاب
التعامل مع اكتئاب الابناء
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حياة عبد العزيز - آلاء حسن - عدسة: نور المصري
الاكتئاب مرض العصر، يعاني منه جميع الفئات العمرية.. قدم الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية مجموعة نصائح لكيفية التعامل مع الأبناء الذين تكون لديهم ميول انتحارية.

أكد استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية والأسرية لـ "صدى البلد"، أن للأسرة دورا رئيسيا في معالجة الابن أو الابنة الذين يمرون بحالات نفسية غير سوية.

وتابع أنه يجب على الأب والأم متابعة أبناءهم طوال اليوم، وملاحظة التغييرات النفسية الطارئة، مثل اضطرابات النوم، والعصبية المفرطة، والاغتراب النفسي.

ونصح "هاني" الأبناء بتقبل الحياة كما خلقت، قائلًا "يجب على الإنسان أن تتغير لمواكبة الظروف".

وأضاف أن يجب على الأشخاص المحيطين بالذين يمرون بحالات نفسية غير سوية، الاستماع إليهم، والحديث معهم، وترديد عبارات تحفيزية مثل "أنا جنبك ومعاك".
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