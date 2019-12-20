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حوادث

إقبال كثيف من القضاة على التصويت في انتخابات النادي | شاهد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
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عمرو خليفة و جودت عيد - صلاح مهدي - ابانوب نبيل
توافد منذ قليل مئات القضاة؛ إلى دار القضاء العالي؛ للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة؛ لاختيار رئيس و ١٦ عضوا بمجلس الإدارة.

وكانت فد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة؛ برئاسة المستشار المحمدي قنضوة؛ باب التصويت مرة أخرى في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي على ١٧ مقعدا؛ رئيس و16 عضوًا في مجلس الإدارة؛ والتي تقام ببهو دار القضاء العالي؛ وذلك عقب تعطيلها لمدة ٩٠ دقيقة لصلاة الجمعة.

ظهر نادي القضاة بشامبليون في ثوب جديد من حيث التطوير واستحداث وتوسيع الطابق الثاني بما يحقق إضافة جديدة لمساحة الدور؛ كما تم استحداث وإنشاء طابق ثالث بعد التأكد من سلامة الإنشاءات بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة؛ وذلك لاستغلالهما في تقديم الخدمات للقضاة؛ وتأتي تلك الاستحداثات بالتوافق مع طراز المبني بحيث يظهر في ثوبه الجديد كوحدة واحدة لم يطرأ عليها أي تعديلات.

ويتنافس في الانتخابات ٦٨ مرشحا يمثلون ٤ قوائم و ٦ مستقلين.

وتأتي الأربعة قوائم تحت أسماء «تكافل القدرات.. وتضافر الجهود.. واستثمار الخبرات» برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و«وحدة القضاة» برئاسة المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادي، و«خادمي القضاة» برئاسة المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادي، و«الوسط» التي أعلن رئيسها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تنازله عن الترشح لصالح المستشار يسري عبد الكريم، بينما يخوض المستشار طارق شلبي رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادي، دون وجود قائمة انتخابية.
إقبال كثيف من القضاة على التصويت في انتخابات النادي | شاهد
إقبال كثيف من القضاة على التصويت في انتخابات النادي | شاهد
إقبال كثيف من القضاة على التصويت في انتخابات النادي | شاهد
إقبال كثيف من القضاة على التصويت في انتخابات النادي | شاهد
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