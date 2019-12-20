المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد تنتهي من استعدادات امتحانات الفصل الأول

أعلن أحمد رضوان مدير المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد اليوم الجمعة، عن الانتهاء من إعداد اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وعقد اجتماعات مع مديرى المراحل التعليمية والموجهين العموم ومديرى الإدارات، لإنهاء الاستعدادات الخاصة ببدء الامتحانات.
وأوضح "رضوان"، أن المنطقة الأزهرية ستبدأ عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الاثنين المقبل 23 ديسمبر الجاري.
وأضاف مدير المنطقة الأزهرية، أن امتحانات الصفوف من الثالث وحتى الخامس الابتدائى تبدأ فى 23 من ديسمبر الجاري، بينما صفوف النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية تبدأ فى 30 ديسمبر الجاري، وتنتهى فى 6 يناير 2020، وبالنسبة لامتحانات الابتدائية والإعدادية تبدأ فى 15 يناير المقبل.
وأوضح "رضوان"، أن المنطقة الأزهرية ستبدأ عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الاثنين المقبل 23 ديسمبر الجاري.
وأضاف مدير المنطقة الأزهرية، أن امتحانات الصفوف من الثالث وحتى الخامس الابتدائى تبدأ فى 23 من ديسمبر الجاري، بينما صفوف النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية تبدأ فى 30 ديسمبر الجاري، وتنتهى فى 6 يناير 2020، وبالنسبة لامتحانات الابتدائية والإعدادية تبدأ فى 15 يناير المقبل.
وأكد أنه سيتم متابعة اللجان والامتحانات في كافة الإدارت عن طريق غرفة العمليات بصفة دورية طوال أيام الامتحانات.