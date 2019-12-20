AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد تنتهي من استعدادات امتحانات الفصل الأول

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:37 م
امتحانات الفصل الأول
امتحانات الفصل الأول
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن أحمد رضوان مدير المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد اليوم الجمعة، عن الانتهاء من إعداد اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وعقد اجتماعات مع مديرى المراحل التعليمية والموجهين العموم ومديرى الإدارات، لإنهاء الاستعدادات الخاصة ببدء الامتحانات.

وأوضح "رضوان"، أن المنطقة الأزهرية ستبدأ عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الاثنين المقبل 23 ديسمبر الجاري.

وأضاف مدير المنطقة الأزهرية، أن امتحانات الصفوف من الثالث وحتى الخامس الابتدائى تبدأ فى 23 من ديسمبر الجاري، بينما صفوف النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية تبدأ فى 30 ديسمبر الجاري، وتنتهى فى 6 يناير 2020، وبالنسبة لامتحانات الابتدائية والإعدادية تبدأ فى 15 يناير المقبل.


وأكد أنه سيتم متابعة اللجان والامتحانات في كافة الإدارت عن طريق غرفة العمليات بصفة دورية طوال أيام الامتحانات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

جداول امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مدارس الوادي الجديد

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف صفوف النقل بأسيوط

الجداول النهائية لامتحانات الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول في بورسعيد.. شاهد

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب و فستان أنيق .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل قنوات نايل دراما

نجمة العشق الممنوع ..بيرين سات تصدم جمهورها بصور جريئة.. تفاصيل

وفاة ممرضة بمستشفيات جامعة أسيوط.. ومذكرة ضد طبيبة رفضت الكشف عليها

شوقي غريب يكشف أسباب حزنه على رمضان صبحي فى استاد القاهرة.. صور

فيديو جراف| قصة تحول مغنية أمريكية شهيرة إلى أم قمر المغربية

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد بركات مع عائلته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. مي عمر ودنيا سمير غانم تتألقان بالأحمر.. صور

ارميها فورا.. هذا النوع من البطاطس يسبب الوفاة

شوقي غريب يكشف أسباب حزنه على رمضان صبحي فى استاد القاهرة.. صور