AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان وبوتين وجها لوجه.. بوادر أزمة تركية روسية عن ليبيا .. هل ينتقل الخلاف لـ سوريا ؟

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:16 م
أردوغان وبوتين
أردوغان وبوتين
Advertisements
شيماء مصطفى
باتت بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في أفق العلاقات التركية الروسية وذلك عقب فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النار على موسكو، بعد ساعات من تصريحات وزارة الخارجية الروسية بشأن قلقها من إرسال أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا.

وشن أردوغان هجوما، اليوم الجمعة، على روسيا، قائلا: إن بلاده لا يمكنها البقاء صامتة تجاه دعم روسيا الجيش الوطني الليبي في ليبيا.

وزعم أن "هذا هو الوضع.. لن يكون من الصواب التزام الصمت في مواجهة كل هذا. فعلنا أفضل ما يمكننا حتى الآن وسنواصل ذلك".

يأتي ذلك عقب ساعات من إبداء وزارة الخارجية الروسية قلقها من احتمال قيام تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا، حيث قال مصدر بالوزارة، اليوم الجمعة، وفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا لا يمكنه سوى تعقيد الوضع في البلاد.

وأضاف المصدر أن الاتفاق الأمني بين تركيا وحكومة السراج غير الشرعية يثير تساؤلات كثيرة بالنسبة لموسكو، ما يشير إلى قرب تدهور العلاقات بين تركيا وروسيا اللذان وقعا على اتفاق بشأن وقف أنقرة إطلاق النار في شمال سوريا عقب العدوان التركي.

وكانت مصادر ذكرت أن تركيا أرسلت أسلحة إلى مدينة مصراتة، لنقلها إلى ميليشيات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، بعد إعلان بعد إعلان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الخميس الماضي، انطلاق المعركة الحاسمة لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والميليشيات التركية الموالية لها، وتقدم الجيش الليبي في معركته.

كما صادقت حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية، أمس الخميس، رسميا على تفعيل مذكرة التفاهم العسكري مع تركيا، في تصعيد جديد، وطلب السراج الدعم النوعي واللوجستي من أردوغان، وفقًا لما نقلته قناة "التناصح" الليبية عن مصدر مطلع.

ورد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب على الأمر، قائلا إنه إذا أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات مقاتلة إلى ليبيا فلن يخرج من هذه المعركة منتصرا، خاصة مع مواصلة أردوغان، استفزازه للشرعية الدولية، حيث أكد في وقت سابق تعزيز التعاون مع حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكد أن تركيا ستعمل على تسريع التعاون مع حكومة الوفاق، مشيرًا إلى استعداده للمساعدة وتقديم الدعم العسكري في أي لحظة إذا احتاجت.

واتهم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، السلطات التركية بنقل عسكريين وأسلحة إلى بلاده، موضحًا أن "هناك مدرعات وطائرات تركية في ليبيا تم تدميرها"، كما ذكر أن ثمة "ضباطا أتراكا قتلوا" هناك.

ويات الخلاف التركي الروسي حول ليبيا فى وقت تشهد علاقات الطرفين نوع من الإنسجام حول القضية السورية، يطرح تساؤل حول امكانية انتقال هذا الخلاف للملف السوري بصورة قد تغير بشكل كبير من خريطة الصراع بأرض الشام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رهان على حصان خاسر.. ماذا لو ورط أردوغان بلاده مباشرة في معارك طرابلس؟.. محللون: فرص النجاة تتضاءل أمام حكومة الوفاق وميليشياتها.. وتركيا تجازف باستفزاز كبير لروسيا

أردوغان يواصل استفزازه: سندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي

المتحدث باسم الجيش الليبي يوجه رسالة قوية لأردوغان

اتفاق الشر.. رئيس البرلمان الليبي يشيد بموقف الرئيس السيسي.. والمعارضة التركية تثور على أردوغان بسبب اتفاق السراج.. وإيطاليا تدعو حفتر إلى زيارة روما

أردوغان يواصل استفزازه: مستعدون لتقديم دعم عسكري لـ الوفاق

مع تقدم الجيش الوطني.. إعلام ليبي: حكومة السراج قررت طلب دعم نوعي ولوجيستي من تركيا

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. وبدء فصل الشتاء رسميا غدا.. فيديو

سألنا النجوم إيه جمع كلمة أخطبوط.. شوفوا قالوا إيه

الأرصاد: الشتاء يبدأ غدا والبلاد تشهد موجة صقيع وضباب كثيف

رضا عبدالعال : فرق الدوري تقلب عسران الضبع قدام الأهلي | شاهد

هذا ما يحدث عند قيام الساعة بالتفصيل.. 40 مشهدا من أهوال يوم القيامة

شوقي غريب يكشف أسباب حزنه على رمضان صبحي فى استاد القاهرة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. مي عمر ودنيا سمير غانم تتألقان بالأحمر.. صور

ارميها فورا.. هذا النوع من البطاطس يسبب الوفاة

شوقي غريب يكشف أسباب حزنه على رمضان صبحي فى استاد القاهرة.. صور