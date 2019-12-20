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فن

محمد الطوخي يطرح ليلة خليجية.. ويستعد لتصوير بنتي حبيبتي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:16 م
صدى البلد
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سعيد فراج
طرح المطرب والملحن محمد الطوخي مجموعة من أشهر الأغاني الخليجية ضمن ألبوم غنائي جديد يحمل عنوان "ليلة طرب خليجية".

ويتضمن الألبوم عدد من الاغاني الشهيرة ، ومنها أغاني المطرب الكبير محمد عبدة: «ليلة خميس - أيوه - لو كلفتني المحبة - سلم عليّا بعينه».

كما يتضمن الألبوم أغنيات الفنان طلال المداح: «الحب أسرار - من بعد مزح»، وأغنيات عبدالله الرويشد: «تعالي - إنتهينا - أنا مو ولهان»، وأغنية «والقلوب الساهية» للمطربة نوال، والأغنيات من توزيع المايسترو ياسر حمدي.

من ناحية أخرى يستعد الطوخي لتصوير فيديو كليب لأغنية «بنتي حبيبتي» من كلمات الشاعر عصام حسني، وتوزيع أسامة عبد الهادي.
محمد الطوخي يطرح ليلة خليجية.. ويستعد لتصوير بنتي حبيبتي
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