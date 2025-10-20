قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتحويل ورد النيل إلى أعلاف.. تفاصيل تشغيل المعدة المائية الألمانية في أسيوط بعد تعطل سنوات
بعد اختراق مجالها الجوي.. الجيش الصيني: نحث أستراليا على وقف الاستفزازات فورا
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة وحالة الإشغالات بالمنصورة

حملات نظافة
حملات نظافة
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مدينة المنصورة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين، في إطار متابعته المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع.

و تحفظ المحافظ على أحد مركبات "التوك توك" المخالفة وقيامه بتشغيل سماعات صوتية عالية، مؤكدًا أن الشارع ليس مكانًا للإزعاج أو مخالفة القواعد، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تجاوزات تخل بالنظام العام أو تعيق حركة المواطنين والمركبات.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى النظافة وتنظيم الحركة المرورية داخل المدن، مشددًا على أن الالتزام بالنظام مسؤولية مشتركة بين المواطن والأجهزة التنفيذية، وأن المحافظة مستمرة في حملات المتابعة اليومية لضمان بيئة نظيفة وآمنة للجميع.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة للأعمال الميدانية، ورفع كافة الإشغالات أولًا بأول، مع ضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق رضا المواطن وتقديم خدمات تليق بأبناء الدقهلية.

الدفهلية محافظ المنصوره حملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقود 4 مشروعات جديدة

رئيس اقتصادية قناة السويس: توقيع 4 عقود لإقامة مصانع جديدة داخل المنطقة| صور

قافلة طبية بمستشفي رأس الحكمة

قافلة طبية مجانية بمستشفي رأس الحكمة

حملات نظافة

محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة وحالة الإشغالات بالمنصورة

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد