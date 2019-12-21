مستقبل وطن بورسعيد يحتفى بذوي الهمم في يومهم العالمي.. تنظيم مسيرة ومبارايات في كرة القدم والسلة والتنس..أمين الحزب: عهد السيسي شهد تغيرًا كبيرًا في تمكين ذوي الإعاقة

أمين ذوى الإعاقة بحزب مستقبل وطن:

إحياء يوم المعاق تعبير عن الوفاء والمساندة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

يوم المعاق العالمي ليست احتفالية بقدر ما هي دعوة لوقفة جادة لدعمهم





عادل اللمعى:

ذوي الهمم حققوا بطولات محلية وعالمية ودخلوا البرلمان نوابًا





نظم حزب مستقبل وطن ببورسعيد اليوم الجمعه، مسيرة ببورسعيد في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، بحضور دكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب. ، عادل اللمعى امين حزب مستقبل وطن ببورسعيد ، ممدوح تمام أمين ذوى الإعاقة والساده أعضاء هيئة المكتب وأمناء الاقسام والوحدات الحزبية وضمت المئات من ذوى الاعاقة وذويهم وعدد من القيادات الشعبية ببورسعيد





بدأت مراسم الاحتفال بتنظيم مسيرة في الواحدة ظهرا انطلقت من أمام قرية الفيروز ببورسعيد باتجاه المدينه الشبابية.





وتضمنت فعاليات الإحتفال مباراه كرة القدم بين فريقى الصم والبكم ، بالإضافة إلى مباراه كرة السله"اعاقة ذهنيه" ، بجانب مباراه تنس طوله " اعاقة حركية ".





وبدأت فقرات الحفل بالسلام الجمهورى ، وعرض فيلم تسجيلى لفاعليات أمانه ذوى الاعاقة بحزب مستقبل وطن ببورسعيد تلاها فقرة فنية وعزف منفرد للطالبة " مريم محسن "من اصحاب ذوي الهمم " اعاقة بصرية" ، ثم أعقبها عرض أغنية "ابن مصر" بلغة الاشارة لفريق كورال مدرسة الأمل للصم.





وفي كلمته الافتتاحية أشار ممدوح تمام أمين ذوى الإعاقة بحزب مستقبل وطن إلى أن إحياء يوم المعاق والمشاركة في الفعاليات تعبير عن الوفاء والمساندة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا على حقهم في العيش بكرامة ضمن بيئة مناسبة لهم، مطالبا بالوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في الوصول الى حقوقهم.





وأشار د. محمود حسين على أن مناسبة يوم المعاق العالمي ليست احتفالية بقدر ما هي دعوة لوقفة جادة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى أحلامه ، مطالبا جميع شرائح المجتمع بالعمل معا من أجل دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى القانوني والعلمي .





وأكد عادل اللمعى أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد أن هذه الفئة هم فرسان التحدي، ويعدون من أهم فئات المجتمع ونحن نعتز بهم ونفتخر بهم ، مشددًا على اهتمام الحزب بملف ذوي الإعاقة وطلباتهم أولوياتنا خلال الفترة القادمة ، وفى حالة عدم استطاعتهم الوصول إلينا فنحن سنقوم بالذهاب إليهم للاستماع إلى شكاواهم وما يطلبونهم للسعى فى تلبيته.





وأضاف اللمعى ان تجمعنا اليوم يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لحقوقهم، ومشاركتهم في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين ، وتمكينهم بلعب دورهم الفاعل كمواطنين داخل المجتمع وحمايتهم من أي نوع من التمييز والحرمان ، ودعمهم وتعزيز حقوقهم وإشراكهم ودمجهم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولزيادة الوعي بأصحاب الهمم على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.





وأشار الى إن الأربعة أعوام الماضية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تغيرًا كبيرًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مجلس النواب، وتحقيقهم بطولات محلية وعالمية، ودخول البرلمان نوابًا من ذوي الإعاقة ووضع كود إتاحة يطبق في جميع المدن الجديدة.



