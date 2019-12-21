داليا هاشم تكتب.. انتعاش السياحة في مصر

شهد القطاع السياحى تطورا واضحا على مدى السنوات الأخيرة حيث صنفته عديد من الدوائر الغربية والجهات المختصة بأن مصر من افضل الوجهات السياحية لمصر عام 2019 حيث حققت مصر 12.6 مليار دولار فى عام واحد .





أسباب انتعاش السياحة فى مصر :



-الاستقرار الأمنى الذى شهدته البلاد وتحسن العلاقات بين مصر ومعظم دول العالم



- قيام الحكومة المصرية بعقد عدد من المؤتمرات فى الفترة الماضية التى عملت كدعاية غير مباشرة بأن مصر بلد آمن ومستقر مما أدى لزيادة عدد السياح .



- الحملة الإعلانية التى أطلقتها وزارة السياحة فى أسواق خارجية لجذب السياح إلى مصر.



- زيادة السياحة الثقافية بنسبة كبيرة لاسيما أن إيرادات هذه السياحة تمثل أضعاف السياحة الترفيهية .



- كما أنه من أهم أسباب زيادة إيرادات السياحة قيام البنك المركزى قبل ثلاث سنوات بتحرير سعر الصرف مما أدى إلى أنها أصبحت بأقل ثمنا وجذبا للسائح العادى .





أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومى :



تمثل صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد المصرى نحو 15% من إجمالى الناتج المحلى كما أنها تتشابك مع سبعين صناعة أخرى ويعد قطاع السياحة من أكبر القطاعات الإقتصادية توفيرا لفرص العمل كما أن وزارة السياحة تهدف إلى توظيف واحد على الأقل من كل اسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به .





خطة السياحة من أجل جذب 20 مليون سائح 2020



وضعت وزارة السياحة خطة لعام 2020 تسعى فيها لتحقيق 20 مليون سائح بإيرادات تصل إلى 26 مليار دولار كما وضعت خطة للإرتقاء ببعض المدن مثل الأقصر وأسوان والقاهرة وتخصيص 25%من ميزانية التسويق لدعم حركة السياحة الثقافية وطرح مصر بأن تكون مقصد سياحى مناسب جدا العائلات والتى تصل نسبة البرامج العائلية مايقرب من 30%بحركة السياحة العالمية وأيضا سياحة الشباب .