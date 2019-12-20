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رياضة

الأهلى يغرد وحيدًا..ترتيب الدورى المصري بعد تعادل الزمالك مع سموحة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:45 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع منافسه سموحة سلبيًا بدون أهداف بالمباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة، ليواصل تصدر ترتيب الدوري المصري.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع سموحة :

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 21 نقطة.

2- الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

3- المقاولون العرب في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

4- الزمالك في المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

5- سموحة في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

6- الإنتاج الحربي في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

7- الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

8- بيراميدز في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

9- حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

10- إنبي في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

11- طنطا في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

12- مصر للمقاصة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

13- المصري في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

14- طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

15- نادي مصر في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

16- الجونة في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

18- أسوان في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 5 نقاط.
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