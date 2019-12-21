ربنا مش مِبارك عكس الأهلي| تعليق ناري من رضا عبد العال على تعادل الزمالك وسموحة.. فيديو

وجه رضا عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة ونجم الزمالك والأهلى السابق، عدة رسائل إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عقب تعادل الفريق الأبيض أمام سموحة، مساء الجمعة، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقال رضا عبد العال، فى تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون أمامه مباراتين، المدرب ليست له بوادر لتغيير الأوضاع، لكن على مرتضى منصور عدم تغيير المدربين في الفترة المقبلة؛ لأنه قام بتغيير أكثر من 40 مدربا ولم تتغير الأوضاع".



وأضاف رضا عبد العال: "لاعبو الزمالك حصلوا على مستحقاتهم قبل مباراة سموحة، لكن ما السبب في التعادل، رغم أن المنافس جاء للدفاع فقط".



وواصل رضا عبد العال: "ربنا مش مِبارك في الفريق، بعد ضياع أكثر من فرصة سهلة، عكس الأهلي، الذي يمتلك مدربًا مميزًا".



وفقد الزمالك نقطته الخامسة خلال آخر مباراتين، 3 منهم بعد الخسارة من طلائع الجيش (3-2)، و2 بالتعادل أمام سموحة (0-0)؛ ليصبح الأبيض في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب حاليًا.