الرئيس دونالد ترامب يعلن رسميًا عن إنشاء قوات الفضاء الامريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا عن إنشاء قوات الفضاء، في إطار حفل توقيع الميزانية العسكرية.



وذكر موقع سبوتنيك ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أكد خلال التوقيع :"لدينا مرحلة أساسية، واليوم نقدم رسميا فرعا جديدا من قواتنا المسلحة يسمى القوات الفضائية".



ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية حفل التوقيع الذي أقيم وسط حشد من الجنود الأمريكيين بقاعدة "أندروز العسكرية في بولاية ماريلاند الأمريكية.



