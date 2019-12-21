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مرأة

من أنامل سامو هجرس.. شاهد فستان شيماء سيف في دير جيست

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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هاجر هانئ
نشرت الفنانة شيماء سيف مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وذلك خلال مشاركتها مساء أمس فى حفل توزيع جوائز الدورة الـ١٦ من مهرجان دير جيست.

ظهرت شيماء سيف فى الفيديو بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام طويلة باللون اللبنى، و حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، كما تميز الفستان بأنه مرصع بالحبات اللامعة.

واعتمدت شيماء سيف على تسريحة شعر بسيطة من صالون ألفريد ومينا، ووضعت لها خبيرة التجميل Rose Alfred مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
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