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أخبار البلد

رضوى الشربيني ساخرة: أنا بعمل إيه في ببجي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
الإعلامية رضوى الشربينى
الإعلامية رضوى الشربينى
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شيماء مجدي
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى ، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة كارتونية لها.

وعلقت رضوى الشربيني، على الصورة، قائلةً "أنا بعمل إيه فى ببجي". 
وانهالت تعليقات الإعجاب من محبي الإعلامية رضوى الشربينى، وكان من أبرزها "رضوه والله العظيم يوميا يوميا ليل مع نهار جوزي فوق الببجي لا يكلمني ولا يهتم ولا يجلس معايا ولا كنهو موجود يفضل طول الليل وهو مع العابه اجي أكلمه اجي اتغزل فيها يقلي بعدين انا مشغول بنزل بوشنكي ".

لترد عليها الإعلامية رضوى الشربينى ساخرة :" الراجل فى مهمة قتاليه اعذريه".

يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة" منذ فبراير سنة 2017.


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