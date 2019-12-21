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حوادث

مباحث الإسكندرية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على هياكل عظمية بالحضرة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:29 م
مباحث الإسكندرية
مباحث الإسكندرية يتكثف جهودها لكشف غموض العثور على هياكل عظم
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أحمد عبد العزيز
يكثف رجال المباحث الجنائية بالإسكندرية، جهودهم لكشف غموض العثور على هياكل عظمية مجهولة بمنطقة الحضرة الجديدة، وسط المدينة.

البداية عندما قسم شرطة محرم بك، بلاغا بالعثور على جثث فى حالة تعفن رمي، على الطريق العام أمام كوبري الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة.

على أثر ذلك انتقلت قوة أمنية من القسم إلى المكان، وتبين من الفحص، أن الهياكل العظمية تعود إلى جثتين، وجرى ندب الأدلة الجنائية ورفع البصمات من مكان الواقعة، ونقلت الهياكل إلى مشرحة كوم الدكة للتعرف على البصمة الوراثية لها.

من جانبه أمر اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فرق البحث الجنائي، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر محضر رقم 11085 إداري قسم محرم بك، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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