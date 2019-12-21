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تعليم

جامعة المنيا تحصد المركز الثاني بمسابقة الأفضل في التحول الرقمي والأنشطة الطلابية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:14 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
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ايمن رياض
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج مسابقة أفضل جامعة للعام الدراسي الحالي في مجالات التحول الرقمي، والاستعداد للعام الدراسي، وتطوير العشوائيات، والأنشطة الطلابية، والتي عقدت بين الجامعات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بعقد مسابقة بين الجامعات والتي بدأ تنفيذها لأول مرة العام الدراسي الماضي، وذلك بحصول جامعة المنيا علي المركز الثاني في كل من مسابقات أفضل جامعة علي مستوي التحول الرقمي، وفي مجال الأنشطة الطلابية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بحضور وزير التعليم العالي، ود.محمد لطيف أمين عام المجلس ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي.

وهنأ الوزير الجامعات الفائزة بالمراكز الأولي في مسابقة أفضل جامعة لهذا العام في مجالات التحول الرقمي والاستعداد للعام الدراسي ، تطوير العشوائيات، والأنشطة الطلابية، وقدم لها الشكر علي الجهد الكبير الذي بذل للوصول إلي هذا المستوي المتميز، كما سلم وزير التعليم العالي دروع التفوق لرئيس جامعة المنيا ورؤساء الجامعات الفائزين تقديرا للجهود والأداء المتميز لجامعاتهم في هذه المجالات .

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن حصول الجامعة علي هذا المركز المتقدم جاء نتيجة لتوظيف كافة الاستراتيجيات والطرق والوسائل التعليمية الحديثة للنهوض بالعملية التعليمية في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد بنية تحتية تكنولوجية ورقمية بالجامعة أهلتها أن تحقق تطور كمي ونوعي نحو التحول الرقمي بجميع تعاملاتها الإدارية والنقدية وميكنتها بالكامل لتصل خدماتها إلى أكثر من 1000 خدمة إلكترونية رقمية مميكنة مما انعكس على مستوى الخدمة المقدمة للطالب ومحاربة الفساد

وأضاف "عبد النبى"، أن الجامعة أعدت خطة متكاملة للأنشطة الطلابية شملت تنفيذ مجموعة من المحاور حققت أقصى مشاركة ومزاولة من الطلاب، والطلاب متحدي الإعاقة بمركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة التي كانت الجامعة رائدة في إنشاءه علي مستوي الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الأنشطة المجتمعية لخدمة المجتمع، وأنشطة بالتعاون مع الجامعات المصرية من خلال المنتدي الأول لشباب الصعيد.

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