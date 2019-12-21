غداً.. منتخب الكرة النسائية يلتقي الجزائر في افتتاحية دورة شمال أفريقيا

يخوض غدا الأحد المنتخب الوطني للكرة النسائية مباراة الافتتاح أمام نظيره منتخب الجزائر فى إطار منافسات بطولة شمال إفريقيا الودية.





ويشارك منتخب فراعنة النسائية بقيادة حسين عبداللطيف فى إطار دورة شمال إفريقيا الودية رفقة منتخبات الجزائر وتنزانيا وبوركينا فاسو.





ومن المقرر أن يلتقى منتخب الكرة النسائية نظيره منتخب تنزانيا يوم الثلاثاء 24 ديسمبر على أن يعقبه مواجهة منتخب بوركينا فاسو الخميس 26 ديسمبر الجاري.





وتعود بعثة منتخب الكرة النسائية إلى القاهرة يوم 27 ديسمبر الجاري على أن تقام مباريات البطولة لمدة 80 دقيقة على شوطين ويسمح لكل فريق إجراء ستة تغييرات.





وغادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة القاهرة أمس الجمعة متوجهة للجزائر لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا الودية ضمن استعدادات المنتخب لمواجهة المغرب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في منتصف يناير المقبل.





ترأس البعثة الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة وضمت 21 لاعبة: الهام هاني ونادين غازي وليلى زاهر وسيلينا صاروفيم و ندى وجيه وهدي شكري ودانا ندى وليلي شريف وهاجر احمد وشروق ابراهيم وامل نصر وإيمان حسن ويارا ياسر وندى عماد ومروة طلعت واسراء فرج وبسمة محمد واميرة محمد وندى الغريب وهاجر احمد و نادية رمضان المحترفة بالدوري الأمريكي.





والجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط أحمال ورحاب ممدوح مدير المنتخب وميريت سعيد اداري والجهاز الطبي دكتور احمد بسيوني دكتورة هبه الله محمود وشريف عبد النعيم مسؤول المهمات.

