كيا تطرح موديلا جديدا في مصر.. وتجميع سيراتو وبيجاس محليا.. تفاصيل

اعلنت شركة كيا من خلال وكيلها EIT انها تعمل حاليا على تجميع موديل جديد في مصر في الفترة المقبلة في أعقاب اطلاق أول مشروع تجميع لها في مصر من خلال تجميع سيارتها كيا سورينتو 2020 في مصر في الفترة الأخيرة وهو ما انخفض بسعر السيارة بصورة كبيرة للغاية بشكل يقترب من 30 الي 40% من سعر السيارة.



وستأتي السيارة كيا سورينتو 2020 الجديدة التي سيتم تجميعها في مصر الي خطوط الانتاج في العام المقبل 2020 بينما لم يتم تحديد نوع السيارة التي سيتم تجميعها في مصر حتي الان بشكل رسمي ومن المتوقع أن يكون التجميع لموديلات كيا جراند سيراتو أو كيا بيجاس.



وقالت شركة كيا في مصر أن موديلات سيلتوس المتعددة الاستخدامات ستكون متاحة في مصر في الفترة المقبلة وينتظر تقديم السيارة بمحرك 1600 سي سي بقوة 123 حصان وعزم دوران 154 نيوتن متر.