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تكنولوجيا

5 خصائص تجعلك تسارع لشراء هاتف Samsung One UI 2.0 الجديد.. صور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
5 خصائص تجعلك تشترى
5 خصائص تجعلك تشترى هاتف Samsung One UI 2.0 الجديد
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ندى على
أضافت شركة سامسونج مجموعة من الخصائص على هاتفها الجديد Samsung One UI 2.0 والتى لم تكن موجودة في هاتفها القديم Samsung One UI 1.0، وإليك أفضل 5 خصائص في هاتف Samsung One UI 2.0 الجديد.

Screen recorder أو مسجل الشاشة 
وتقوم هذه الخاصية على الدخول إلى كل المعلومات التى تظهر على الشاشة أوعلى التطبيقات التى تم تشغيلها على هاتفك أثناء التسجيل، ويشمل معلومات مثل كلمات السر و بيانات حسابات الدفع الخاصة بك والصور والرسائل أو أى شئ تستمع إليه على الهاتف. وتمحنك الخاصية أيضا ادراج ملفات صوت أو الرسم على الشاشة. 

Quick Settings changes أو تغييرات السريعة للضبط 
وتوفر هذه الخاصية لوحة للضبط سريعة لتغيير بطاقات SIM الهاتف الخاصة بالاتصالات، وتجعلك هذه الخاصية تغلق كل الصور الموجودة على الهاتف و لوحة الضبط ومعلومات بطاقة SIM المتعددة. 

Better dark mode أو وضع مظلم أفضل 
وكان هاتف سامسونج السابق OneUI 1.0 يحتوى على هذه الخاصية، ولكن الهاتف الجديد يحتوى على خاصية وضع مظلم قياسية حيث تعمل على تقليل الضوء بشكل كبير للغاية، والجديد بالنسبة لهذه الميزة أنها أصبحت تعمل على تطبيقات مثل Gmail و Google Tasks و Pocket Casts وInstagram وYouTube و تطبيقات أخرى عديدة، وأفضل شئ هو أنه يمكنك ضبط الوقت الذى تريد عليه خاصية الوضع المظلم. 

Navigation gestures 
وهى الخاصية التى تمنح المستخدم التنقل بحرية بين التطبيقات المختلفة وكذلك الخروج منها، وتمحنك هذه الخاصية ميزة الاختيار من شريط القيادة الكلاسيكى ثلاثى الأزرار.

Incoming calls أو المكالمات الواردة 
إذا كنت واحدا من الأشخاص الذين يتلقون العديد من المكالمات الهاتفية فهذه الخاصية ستكون مفيدة جدا لك حيث أنها تمنحك اختيارين في عدم عرض المكالمات، حيث ستظهر المكالمات التى لا تريدها كنوع من إشعارات التنبيه على الشاشة أو على هيئة نوافذ منبثقة صغيرة، وإذا قررت الخيار الثانى فيمكنك أن تترك المكالمة في النافذة مثل الرسائل التى تكون في تطبيق مسنجر والتى يمكنك تجاهلها بدون إغلاقها.
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