5 خصائص تجعلك تسارع لشراء هاتف Samsung One UI 2.0 الجديد.. صور

أضافت شركة سامسونج مجموعة من الخصائص على هاتفها الجديد Samsung One UI 2.0 والتى لم تكن موجودة في هاتفها القديم Samsung One UI 1.0، وإليك أفضل 5 خصائص في هاتف Samsung One UI 2.0 الجديد.





Screen recorder أو مسجل الشاشة

وتقوم هذه الخاصية على الدخول إلى كل المعلومات التى تظهر على الشاشة أوعلى التطبيقات التى تم تشغيلها على هاتفك أثناء التسجيل، ويشمل معلومات مثل كلمات السر و بيانات حسابات الدفع الخاصة بك والصور والرسائل أو أى شئ تستمع إليه على الهاتف. وتمحنك الخاصية أيضا ادراج ملفات صوت أو الرسم على الشاشة.





Quick Settings changes أو تغييرات السريعة للضبط

وتوفر هذه الخاصية لوحة للضبط سريعة لتغيير بطاقات SIM الهاتف الخاصة بالاتصالات، وتجعلك هذه الخاصية تغلق كل الصور الموجودة على الهاتف و لوحة الضبط ومعلومات بطاقة SIM المتعددة.





Better dark mode أو وضع مظلم أفضل

وكان هاتف سامسونج السابق OneUI 1.0 يحتوى على هذه الخاصية، ولكن الهاتف الجديد يحتوى على خاصية وضع مظلم قياسية حيث تعمل على تقليل الضوء بشكل كبير للغاية، والجديد بالنسبة لهذه الميزة أنها أصبحت تعمل على تطبيقات مثل Gmail و Google Tasks و Pocket Casts وInstagram وYouTube و تطبيقات أخرى عديدة، وأفضل شئ هو أنه يمكنك ضبط الوقت الذى تريد عليه خاصية الوضع المظلم.





Navigation gestures

وهى الخاصية التى تمنح المستخدم التنقل بحرية بين التطبيقات المختلفة وكذلك الخروج منها، وتمحنك هذه الخاصية ميزة الاختيار من شريط القيادة الكلاسيكى ثلاثى الأزرار.





Incoming calls أو المكالمات الواردة