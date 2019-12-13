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تكنولوجيا

رغم الانتقادات.. سامسونج تبيع مليون نسخة من Samsung Galaxy Fold

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:02 م
سامسونج تبيع مليون
سامسونج تبيع مليون نسخة من Samsung Galaxy Fold
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ندى على
قال يونج شون رئيس الإلكترونيات بشركة سامسونج إن الشركة باعت مليون نسخة من هاتف Samsung Galaxy Fold منذ إصداره في شهر سبتمبر الماضى رغم الانتقادات التى وجهت له قبل إطلاقه إلى السوق.

ويبلغ سعر الهاتف حوالى 2000 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 32 ألف جنيه مصرى، وحقق الهاتف في ماليزيا أكبر نسبة مبيعات له رغم سعره المرتفع نسبيا.

وكان من المتوقع ألا يحقق الهاتف أى طفرة في المبيعات حيث قالت الشركة إنها ستضعه تحت التجربة لاختبار وقياس الآراء عنه.

ويعتبر الهاتف هو الأول من نوعه في هذه الفئة حيث سيشجع نجاح الهاتف الشركات الأخرى بتصنيعه بالإضافة إلى أنها ستطور العديد من هذا النوع من الهواتف.

وحققت الشركة حوالى 2 مليار دولار من مبيعاته حتى الآن في وقت قصير للغاية، وتتوقع الشركة أن تحقق نسبة مبيعات بحوالى 6 ملايين نسخة من هذه السلسلة في عام 2020 .

وتستهدف الشركة تصدير هذه الهواتف إلي آسيا ودول الخليج بالإضافة إلى خطتها في الاستثمار في فيتنام لتعزيز الإنتاج.

وكانت الانتقادات التى وجهها خبراء للهاتف قد عملت على تخفيض خطط الشركة من المبيعات حيث تم تخفيضها من 10 ملايين إلى 6 ملايين نسخة.
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