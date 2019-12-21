شاهد.. حبيبة إكرامي تتألق بـ الأسود في أحدث ظهور لها

نشرت حبيبة إكرامى زوجة لاعب الاهلى رمضان صبحي صورة جديدة له عبر خاصية "استورى" على حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت حبيبة إكرامي، بإطلالة محتشمة بالحجاب الأسود وهي تلتقط صورة سيلفى



وكان رمضان صبحي و زوجته رزقا بمولودهما الأول زين منذ فترة قليلة، ونشر اليوم رمضان صبحي صورة له وهو يحمل طفله زين.



ويقدم رمضان صبحى مستويات رائعة مع الفريق منذ بداية الموسم ونجح فى تسجيل 4 أهداف، خلال المواجهات التى خاضها مع الفريق فى بطولة الدورى.



وكان الجهاز الطبي قد أعلن حاجة اللاعب لفترة زمنية تصل إلى 6 أسابيع للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.



ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.