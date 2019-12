عمرو دياب بصحبة مشاهير الفن والغناء فى مهرجان ميدل بيست | شاهد

-ايه الصورة الحلوة دى .

-الله على جمالك .

-اللى فى القلب طول العمر.



ويذكر أن الهضبة عمرو دياب أعلن أنه سيقدم مساء اليوم السبت حفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض،الحفل سيشهد تقديم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته لتوزيعات جديدة مع منتجي الموسيقى العالمية "ريهاب" و "افروجاك".



نشر الفنان "عمرو دياب" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بعدد من نجوم التمثيل والغناء وكتب عليها معلقًا :"On my way now to Riyadh, see you all tonight " "فى طريقى إلى الرياض ، أراكم جميعًا الليلة".فيما جاءت تعليقات المتابعين له كالتالى :