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مرأة

بـ الأبيض المطرز .. إنجى المقدم تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:28 م
إنجى المقدم
إنجى المقدم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة إنجى المقدم، صورا جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة جريئة.

وأطلت إنجى المقدم بفستان أنيق باللون الأبيض المطرز بالجوبير من منطقة الصدر، والذى ابرز جمال إطلالتها. 

وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأبيض الشفاف الذى يتناسب مع إطلالتها، وحملت بورتوفيه أنيقا باللون الذهبى الهادئ الذى اضاف لمسة ناعمة لإطلالتها.

وتركت إنجى، شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمال ملامحها.

واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق الذى أبرز جمال أنوثتها.

واختارت مجموعة من الأكسسوارات الأنيقة التى تبرز جمال إطلالتها عبارة عن قرط أنيق باللون الذهبى مع خاتم عريض.
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