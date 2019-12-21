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أخبار العالم

حمد بن جاسم يبيع فندقين في لندن لشركة يدعمها رجل أعمال إسرائيلي | تفاصيل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:24 م
حمد بن جاسم رئيس
حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق
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رحيم يسري
كشفت تقارير إعلامية عن أن حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق سيبيع فندقين يمتلكهما في لندن، إلى شركة يدعمها رجل أعمال إسرائيلي.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق وافق على بيع فندقين مملوكين في لندن مقابل 255 مليون جنيه إسترليني (333 مليون دولار) لشركة (Vivion Investments)".

وأوضحت أن الشركة ومقرها "لوكسمبورج" تدعمها عائلة رجل الأعمال الإسرائيلي أمير دايان.

وقالت Vivion في بيان إنها وافقت على شراء فندقين وسط لندن بقيمة 255 مليون استرليني، لكنها لم تكشف عن أسماء الفندقين أو الطرف الثاني في الصفقة.

وتقول "بلومبيرج" إن ممثلي حمد بن جاسم لم يردوا على طلبها للتعليق على الصفقة.

واكدت تقارير إعلامية سابقة أن حمد بن جاسم اشترى الفندقين منذ 8 أعوام تقريبا بمبلغ 192 مليون جنيه استرليني.

وكان حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر من 2007 حتى 2013، وكان رئيس هيئة الاستثمار القطرية، وهي بمثابة صندوق الثروة السيادية في قطر.
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