شاهد.. مقتل طالب قطري على يد شرطي أمريكي

*فيديو لحظة مقتل طالب قطري بعد عراك مع شرطي بأمريكا*



* * أطلق أحد عناصر شرطة ولاية أريزونا النار على شاب قطري ما أدى الى مقتله، وتقول الشرطة إن الطالب السابق الذي يدعى، محمد أحمد الهاشمي، البالغ من العمر 25 عاما، هاجم الشرطي، هيو غرانت، أثناء دورية لتوقيف السائقين المخمورين. pic.twitter.com/PqsnmRHjl7 — السياسة (@AlseyassahNews) December 21, 2019

أطلق أحد عناصر شرطة ولاية أريزونا الأمريكية النار على شاب قطري ما أدى الى مقتله، وتقول الشرطة إن الطالب السابق الذي يدعى، محمد أحمد الهاشمي، البالغ من العمر 25 عاما، هاجم الشرطي، أثناء دورية لتوقيف السائقين المخمورين.ويبين مقطع فيديو التقط من سيارة الشرطي اللحظات التي سبقت الحادث، حيث حاول الشرطي الأمريكي الصاعق الكهربائي لتحييد الشاب الذي اعتدى على سيارة الشرطة.لكن الشاب القطري رفض الانصياع واندلع شجار عنيف بينهما استمر لفترة، الأمر الذي دفع رجل الأمن لاستخدام مسدسه في النهاية.من جانبها، أكدت جامعة ولاية أريزونا، وفقا لشبكة "سي ان ان" أن الهاشمي كان طالبًا سابقًا من قطر.بينما تقول الشرطة إن الشاب تلقى عدة إنذارات سابقة، منها تحذير يتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير بعد تسببه باضطراب في المركز الإسلامي في الساعة 4:30 صباحًا، وفي وقت لاحق ذلك اليوم، عاد وانتهك ذلك التحذير وتم اعتقاله.