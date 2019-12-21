حسان دياب: لبنان في العناية المركزة

قال حسان دياب رئيس وزراء لبنان المكلف إن "لبنان في العناية الفائقة وحان وقت العمل".



وأضاف دياب "أنا مستقل ولا أطلب شيئًا لنفسي ونحن بحاجة لحكومة مستقلين واختصاصيين"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.



وتابع "لقاءاتي مع القوى السياسية كانت جيدة وإيجابية".



من جانبه أكد النائب نعمة إفرام، بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب أن "المطلوب تشكيل حكومة تستطيع الحصول على ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي"، موضحًا أنه "لا يمكن تجاوز المرحلة الصعبة من دون ثقة المجتمع الدولي".



وأوضح "المطلوب استقطاب رؤوس الأموال وهذا أمر مشروط بالثقة والنية لتشكيل حكومة تُعيد الثقة بأسرع وقت ممكن للشعب اللبناني وللمجتمع الدولي".