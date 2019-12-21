حسن شحاتة وطاهر ابوزيد وغريب أبرز نجوم الرياضة فى عزاء شقيقة مرتضى منصور|شاهد

حرص العديد من نجوم الرياضة، على تقديم واجب العزاء للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في وفاة شقيقته والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



وكان ضمن الحضور حسن شحاته المدير الفني السابق لمنتخب مصر والزمالك ، وشوقي غريب المدير الفني للمتخب الأولمبي ، وطاهر ابوزيد وزير الرياضة الاسبق ، ومصطفى عبده نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق.



كما قدم اللواء سفير نور الدين أمين صندوق النادي الاهلي الاسبق ووجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد والصحفي أسامة خليل واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار.



وحرص المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، رئيس جهاز الكسب غير المشروع واللواء هانى رئيس حي العجوز على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة رئيس نادي الزمالك.



وتلقى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجئمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر .



وتواجد مع المستشار مرتضى منصور عدد كبير من مسئولى نادى الزمالك لتلقى واجب العزاء حيت تواجد معه نائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم وأعضاء مجلس الادارة.

