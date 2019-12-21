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رياضة

كمال درويش ولاعبو الزمالك يعزّون في شقيقة مرتضى منصور |شاهد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص لاعبو الزمالك، ونجوم الرياضة والسياسة على تقديم واجب العزاء في شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان ابرز الحاضرين من نجوم الفريق الابيض، طارق حامد ومحمود جنش وحازم امام ومحمد ابو جبل ، وجميع اللاعبين بالفريق، والجهاز الفني والاداري والطبي، كما حضر الدكتور كمال درويش رئيس القلعة البيضاء السابق ، لتقديم واجب العزاء.

وتلقى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجثمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر .

وتواجد مع المستشار مرتضى منصور عدد كبير من مسئولى نادى الزمالك لتلقى واجب العزاء حيت تواجد معه نائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم وأعضاء مجلس الادارة .
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