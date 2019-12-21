زاهر ومجاهد يعزيان مرتضى منصور في وفاة شقيقته | فيديو

قدم سيف زاهر وأحمد مجاهد عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة السابقان العزاء في شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزملك الذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



وتلقى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجثمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر .



وتواجد مع المستشار مرتضى منصور عدد كبير من مسئولى نادى الزمالك لتلقى واجب العزاء بينهم نائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم وأعضاء مجلس الادارة .



كما قدم واجب العزاء الكابتن محمود أبو رجيله نجم الزمالك السابق بالاضافة الى عدد كبير من محبى ومشجعى نادى الزمالك.