رئيس الأهلي السابق يقدم العزاء لـ مرتضى منصور في وفاة شقيقته |فيديو

قدم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وعماد وحيد عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق، العزاء في شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



وتلقى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجئمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر.



وتواجد مع المستشار مرتضى منصور عدد كبير من مسئولى نادى الزمالك لتلقى واجب العزاء حيت تواجد معه نائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم وأعضاء مجلس الادارة.



كما قدم واجب العزاء الكابتن محمود أبو رجيله نجم الزمالك السابق بالاضافة الى عدد كبير من محبى ومشجعى نادى الزمالك .