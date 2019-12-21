الزند وهيكل في عزاء شقيقة مرتضى منصور.. شاهد

قدم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ، وأسامة هيكل رئيس مدينه الانتاج الاعلامي ، وأحمد قذاف الدم واجب العزاء ،واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



وتلقى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجثمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر .



وتواجد مع المستشار مرتضى منصور عدد كبير من مسئولى نادى الزمالك لتلقى واجب العزاء حيت تواجد معه نائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم وأعضاء مجلس الادارة .



وقدم واجب العزاء الكابتن محمود أبو رجيله نجم الزمالك السابق بالاضافة الى عدد كبير من محبى ومشجعى نادى الزمالك .