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فن

أول ظهور لـ محمد فؤاد بعد تعرضه لوعكة صحية في عزاء شقيقة مرتضى منصور .. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:58 م
محمد مؤاد ومرتضى
محمد مؤاد ومرتضى منصور
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أحمد إبراهيم
حرص الفنان محمد فؤاد على تقديم واجب العزاء للمستشار مرتضى منصور فى وفاة شقيقته وذلك فى اول ظهور له بعد تعافيه من الوعكة الصحية التى تعرض لها منذ فترة قصيرة.

وتلقى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجئمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر .

وتواجد مع المستشار مرتضى منصور عدد كبير من مسئولى نادى الزمالك لتلقى واجب العزاء حيت تواجد معه نائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم وأعضاء مجلس الادارة .

كما قدم واجب العزاء الكابتن محمود أبو رجيله نجم الزمالك السابق بالاضافة الى عدد كبير من محبى ومشجعى نادى الزمالك .
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